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МИД возмутили попытки РФ лишить крымских татар адвокатов

Четверг, 26 января 2017, 16:25

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение фактами задержания в Крыму адвокатов крымских татар Николая Полозова и Эмиля Курбединова.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"МИД с возмущением воспринимает такие действия оккупационных властей против независимых адвокатов. Они свидетельствуют о переходе на новый уровень политики запугивания, которая уже на протяжении 3 лет ведется в оккупированном Крыму, об усилении давления на крымскотатарских лидеров, религиозных активистов и независимых журналистов, которых безосновательно, по политическим соображениям, обвиняют в экстремизме и других надуманных преступлениях. Свидетельствует это и о стремлении резко ослабить их адвокатскую защиту", - отметила она.

По словам Бецы, в Украине внимательно следят за развитием этих событий и примут соответствующие политико-правовые меры. "Указанное не может остаться без должной реакции со стороны демократического международного сообщества", - подчеркнула пресс-секретарь.

"Фактически Россия, продолжая игнорировать призывы мировой общественности, в том числе четкие положения резолюции ГА ООН "О ситуации в сфере прав человека в АР Крым и г. Севастополь", и нарушая свои обязанности как государство-оккупант, пытается лишить незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму граждан Украины последней правовой помощи, оказывая откровенное давление на их адвокатов", - заявила официальный представитель МИД.

Она добавила, что сейчас в РФ находятся 17 незаконно задержанных граждан Украины.

Как сообщалось, в четверг утром адвокат нескольких фигурантов по "делу Хизб-ут-Тахрир" и крымского журналиста Николая Семены Эмиль Курбединов во время видеотрансляции в Facebook сообщил, что власть оккупированного Россией Крыма задержала его в Бахчисарае, обвиняя в экстремизме. Впоследствии задержанного доставили в суд Симферополя для избрания меры пресечения.

В среду, 25 января, в оккупированном Крыму ФСБ задержала защитника Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Николая Полозова. Его пытались допросить, чтобы перевести из статуса защитника в статус свидетеля и лишить таким образом его подзащитных адвоката. Но юрист хранил молчание и его в конце концов отпустили.

Украинская правда

Темы: КрымРосcияМИД
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