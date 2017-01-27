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Турчинов принял участие в флешмобе: отжался 25 раз

Пятница, 27 января 2017, 13:02

Секретарь СНБО Александр Турчинов поддержал воинов АТО, присоединившись к флешмоба #22PushupChallenge.

Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook.

Турчинов отжался 25 раз.

"На всякий случай", - сказал он, добавив, что передает эстафету офицерам аппарата СНБО.

Как известно, ранее в флешмобе принял участие начальник Генштаба Украины Виктор Муженко, который передал вызов Службе безопасности Украины и лично Василию Грицаку.

Украинская правда

Темы: ТурчиновСНБОармия
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