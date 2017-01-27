Турчинов принял участие в флешмобе: отжался 25 раз
Пятница, 27 января 2017, 13:02
Секретарь СНБО Александр Турчинов поддержал воинов АТО, присоединившись к флешмоба #22PushupChallenge.
Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook.
Турчинов отжался 25 раз.
"На всякий случай", - сказал он, добавив, что передает эстафету офицерам аппарата СНБО.
Как известно, ранее в флешмобе принял участие начальник Генштаба Украины Виктор Муженко, который передал вызов Службе безопасности Украины и лично Василию Грицаку.
Украинская правда