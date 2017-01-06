Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один боец получил ранения на Донбассе за прошедшие сутки

Пятница, 6 января 2017, 11:44

За прошедшие сутки в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе погибших нет, один боец получил ранения в Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник 6 января на ежедневном брифинге в Кризисном медиа-центре.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших военных в рядах Вооруженных сил Украины не было. Один наш боец получил ранения – это произошло в районе Новозвановки", – проинформировал он.

 

"На луганском направлении сутки начались с мощного вражеского обстрела с использованием орудий 152- мм. За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям, расположенным в районе поселка Троицкое. Вблизи Новозвановки противник выпустил 20 минометных мин", – сказал Мотузяник.

По его словам, применяют и тяжелое оружие – преимущественно ночью. В районе Новотошковки вел огонь снайпер, нарушали "тишину" и вблизи Станицы Луганской.

На донецком направлении боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня – преимущественно, в районе Авдеевки и Луганского на Светлодарской дуге. В целом выпустили 49 мин из минометов, из стрелкового оружия стреляли вблизи Зайцево.

"На мариупольском направлении обстрелы продолжались по всей линии столкновения от Красногоровки и Марьинки на севере через Троицкое, Павлополь и Гнутово к селам Водяное и Широкино на побережье Азовского моря. Почти все провокации сопровождались огнем из легкого оружия и лишь поздно вечером противник выпустил 5 минометных снарядов вблизи Марьинки", – сказал Мотузяник.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: