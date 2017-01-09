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В оккупированном Крыму сняли ограничения подачи газа для ТЭЦ

Понедельник, 9 января 2017, 10:32

В оккупированном Крыму ограничения подачи природного газа для ТЭЦ сняты.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании "КрымТЭЦ" Татьяна Югош.

В декабре компания в целях экономии природного газа частично перевела теплоэлектростанции Крыма на резервное топливо — мазут.

"Ограничения подачи газа сняты. Наши ТЭЦ все работают на природном газе на 100%. Мы перешли на наш основной вид топлива, мазутом мы сейчас не пользуемся, он находится в резерве", — сказала Югош.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в оккупированный Крым из России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Уже началась поставка газа в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ.

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