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Насалик: Импорт электроэнергии из РФ не рассматривается, потому что не дадут

Вторник, 14 февраля 2017, 00:52

Возможность импорта электроэнергии из Российской Федерации, даже в случае возникновения такой необходимости, не будет рассматриваться.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

"В 2016 году был первый год, когда мы отошли от импорта российской электроэнергии. Мало того, когда у нас была критическая ситуация в мае, и мы хотели получить ..., потому что между всеми соседями составляется договор об аварийной помощи, нам в этом отказали. Я больше чем уверен, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас, и мы сделаем все, чтобы отказаться от этой позиции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли на заседании антикризисного энергетического штаба в понедельник возможность импорта электроэнергии из РФ.

Ранее Насалик заявил, что блокирование железной дороги вызовет веерные отключения и повысит цену на уголь. О вероятности отключений тепло- и энергоснабжения также говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В то же время, в НЭК "Укрэнерго" заявили, что если в ближайшие дни не будет возобновлены поставки антрацитового топлива, то необходимо будет ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике. При этом, в условиях чрезвычайного положения, общих запасов угля антрацитовой группы на всех ТЭС хватит на 40 суток.

Темы: энергетикаугольРосcия
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