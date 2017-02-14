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Украина сможет избавиться от антрацитовой зависимости за 2-2,5 года - Насалик

Вторник, 14 февраля 2017, 02:19
Украина сможет избавиться от антрацитовой зависимости за 2-2,5 года - Насалик

Украина сможет избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого на неподконтрольной территории Украины, через 2-2,5 года.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV, передает liga.net.

"Мы можем зависимость от антрацитового угля (ликвидировать - ред.) за 2-2,5 года", - сказал он.

В то же время, по словам министра, базовая генерация - атомная - уже сейчас независима от России.

"Мы диверсифицировали на сегодняшний день 40% топлива, которое поставляется с другой фирмы, а не из Российской Федерации", - сообщил он.

При этом, по его словам, возможность импорта электроэнергии из Российской Федерации, даже в случае возникновения такой необходимости, не будет рассматриваться.

Ранее Насалик заявил, что блокирование железной дороги вызовет веерные отключения и повысит цену на уголь. О вероятности отключений тепло- и энергоснабжения также говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В то же время, в НЭК "Укрэнерго" заявили, что если в ближайшие дни не будет возобновлены поставки антрацитового топлива, то необходимо будет ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике. При этом, в условиях чрезвычайного положения, общих запасов угля антрацитовой группы на всех ТЭС хватит на 40 суток.

"Украинская правда" в Threads

Темы: угольДонбассэнергетика
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