Шокин не явился в суд на рассмотрение своего восстановления в ГПУ
Судебная коллегия Высшего административного суда Украины определила отложить рассмотрение на 20 апреля на 15.00 иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс-Украина".
Рассмотрение отложили из-за отсутствия на судебном заседании самого Шокина и его представителей.
Ранее сообщалось, что рассмотрение назначили на 10 апреля в 15:30.
Как известно, Шокина обвиняют в развале громких дел против людей Януковича, спуске на тормозах резонансных расследований, из-за чего ЕС вынужден снимать санкции с фигурантов списка.
16 февраля президент Петр Порошенко в своем обращении к соотечественникам сообщил, что попросил генпрокурора Шокина подать в отставку.
Шокин написал такое заявление и ушел в отпуск, из которого вернулся 16 марта.
С тех пор прошло несколько акций за отставку генпрокурора и проведения открытого конкурса на эту должность.
Заместитель генпрокурора- прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе заявлял, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые вели дело "бриллиантовых" прокуроров, обвиняемых в коррупции. Также Сакварелидзе заявил о деловых связях генпрокурора и "бриллиантовых".
29 марта стало известно, что генпрокурор Шокин в день голосования за его отставку уволил своего заместителя, реформатора Давида Сакварелидзе.
Как известно, за назначение Шокина генпрокурором 10 февраля 2015 года голосовали 318 депутатов.