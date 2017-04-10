Шокін не з'явився до суду на розгляд свого поновлення в ГПУ

Судова колегія Вищого адміністративного суду України визначила відкласти розгляд на 20 квітня на 15.00 позову колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Про це у понеділок повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Розгляд відклали через відсутність на судовому засіданні самого Шокіна і його представників.

Раніше повідомлялося, що розгляд призначили на 10 квітня на 15:30.

Як відомо, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді.

У своїй позовній заяві Шокін просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на його звільнення президентом з посади генпрокурора України і відновити його на посаді.

Шокіна звинувачували в розвалі гучних справ проти людей Януковича, спуску на гальмах резонансних розслідувань, через що ЄС змушений знімати санкції з фігурантів списку.

16 лютого президент Петро Порошенко у своєму зверненні до співвітчизників повідомив, що попросив генпрокурора Шокіна подати у відставку.

Шокін написав таку заяву і пішов у відпустку, з якої повернувся 16 березня.

Відтоді відбулося кілька акцій за відставку генпрокурора та проведення відкритого конкурсу на цю посаду.

Заступник генпрокурора- прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе заявляв, що у ГПУ продовжуються звільнення слідчих, які вели справу "діамантових" прокурорів, звинувачених у корупції. Також Сакварелідзе заявив про ділові зв'язки генпрокурора і "діамантових".

29 березня стало відомо, що генпрокурор Шокін в день голосування за його відставку звільнив свого заступника, реформатора Давида Сакварелідзе.

29 березня Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Вже після відставки шокіна стало відомо, що під час обшуку у "діамантового" прокурора Олександра Корнійця були вилучені копії особистих документів звільненого генпрокурора Віктора Шокіна, серед яких паспорти, документи на нерухомість.

Сакварелідзе заявив, що Корнієць був "керуючим справами" Шокіна.

1 грудня САП не знайшла підстав для розслідування можливого незаконного збагачення або декларування недостовірної інформації колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним.