Турчинов о начале АТО: Я приказал пограничникам стрелять

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит, что когда в апреле 2014 года отдавал приказ стрелять по людям, которые захватывали пограничные пропускные пункты, однако военные отказывались это делать.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, которое обнародовано в третью годовщину старта антитеррористической операции.

"В восточные регионов приезжало много молодчиков – целыми автобусами ехали какие-то казачьи сотни и спортивные организации, которые на самом деле были нескрываемой агентурой российских силовых структур", – рассказывает о тех событиях Турчинов.

"Они захватывали пограничные пропускные пункты и открывали бесконтрольный проход для всех желающих. Я давал пограничникам приказы стрелять и защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским", – говорит секретарь СНБО.

Он напомнил, что 6 апреля эти "гражданские" синхронно напали на здания ОГА в Харькове и Донецке и захватили помещение СБУ в Луганской области. Причем Луганская СБУ фактически передала им без боя весь свой арсенал – не только оружие штатных работников, но и вооружение, которое хранилось там на случай особых действий: взрывчатку, тяжелое автоматическое оружие, гранатометы.

"В Харькове мы смогли отбить администрацию. По Донецку и Луганску мне доложили, что нет возможности это сделать, потому что будут жертвы среди местного населения, нужны какие-то переговоры. Я настаивал на штурме, но этого не произошло", – отметил Турчинов.

Через несколько дней после этого, по его словам, поступила информация, что группа российского спецназа захватила админздания в Славянске и готовит город к обороне.

"К ним присоединяются так называемые добровольцы, и Славянск становится уже не просто городом, захваченным сепаратистами, а центром военного сопротивления", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Я отправил туда лучшее, что у меня было, – спецподразделение СБУ" Альфа ". Однако люди, которые туда поехали, не понимали, что уже фактически началась война. Они попали под шквальный огонь, не будучи ни морально, ни профессионально к этому готовы. Был один убитый, несколько раненых, и они разбежались – скажем так, "организованно отступили", – рассказывает он.

Именно тогда, по словам Турчинова, он провел совещание и принял решение начать антитеррористическую операцию.

"Поскольку наши силовые подразделения не были к этому готовы, уже тогда было понятно, что к ней придется привлекать войска", – отмечает он.

Турчинов говорит, что на том этапе скептически относился к возможным переговорам с сепаратистами.

"Когда в Донецке и Луганске захватили админздания, откомандированные туда руководители силовых подразделений начали переговоры по их освобождению вместо применения силы. Но прошло несколько дней, и стало понятно, что это тупик: те, кто там сидят, не принимают решений. Оперативные разработки показывали, что они постоянно общаются с Россией. Было несложно увидеть, что российские кураторы давали команду держаться, вооружаться и ждать подкрепления. Поэтому вести переговоры на моем уровне просто не имело смысла", – говорит он.

Турчинов отметил, что подписывал указ о начале АТО, не консультируясь с западными партнерами Украины.

На вопрос, изменил бы что-то Турчинов, зная результаты его действий и решений весны 2014 года, он ответил:



"Вы знаете, я очень много раз анализировал ситуацию, прокручивал те события в голове еще и еще раз, думая, что еще можно сделать. Я не знаю. Наверное, я прошел бы этот путь снова".