Суд снял арест со 120 миллионов гривен компаний Клюевых

Киевский апелляционный хозсуд 6 апреля отменил арест 121,8 млн грн на счетах трех компаний братьев Андрея и Сергея Клюевых.

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте Единого реестра судебных решений.

Так, апелляционная инстанция отменила решение Хозяйственного суда Киевской области от 23 сентября 2016 года, вынесенное в рамках дела по иску "Укрсоцбанка" о взыскании 4,2 млн долларов, 161,7 тыс. евро и 8 млн грн (вместе – в эквиваленте 121,8 млн грн) с ПАО "Завод по обработке цветных металлов", ООО "Киевский торговый дом "Завод по обработке цветных металлов" и ООО "Торговый дом "Артемовский завод по обработке цветных металлов".

"Определение Хозяйственного суда Киевской области в деле № 911/3107/16 от 23.09.2016 об удовлетворении заявления Публичного акционерного общества "Укрсоцбанк" об обеспечении иска отменить", - говорится в постановлении Хозсуда Киевской области.

Согласно судебным материалам, свои исковые требования "Укрсоцбанк" обосновывает задолженностью ПАО "Завод по обработке цветных металлов" по кредитному договору от 5 апреля 2013 года, поручителями по которому были два других предприятия.

Обосновывая ходатайство о наложении ареста на денежные средства ответчиков, "Укрсоцбанк" среди прочего указывал на то, что Завод по обработке цветных металлов является участником судебных процессов по спорам о взыскании с него значительных сумм в пользу других кредиторов, в частности, в деле по иску "Проминвестбанка" на 161,6 млн грн.

Однако коллегия Киевского апелляционного хозсуда не согласилась с этим доводом, отметив, что сам лишь факт возбуждения в отношении ответчика судебных дел по искам различных юридических лиц не свидетельствует ни о том, что он находится в затруднительном финансовом положении, ни о том, что указанные исковые требования будут удовлетворены, ни о том, что завод, даже в случае удовлетворения всех исков, включая этот, не будет иметь возможности исполнить решения судов.

Также суд отметил, что помимо поручительства, долговые обязательства ПАО "Завод по обработке цветных металлов" обеспечены ипотекой и залогами в виде здания цеха по производству медной катанки в Донецкой области и земельного участка под ним стоимостью 35,8 млн грн; движимого имущество стоимостью 72,8 млн грн; другими имущественными правами.

По данным НКЦБФР, на конец 2016 года владельцем 38,1% акций ПАО "Завод по обработке цветных металлов" было ЧАО "Укрподшипник", конечными бенефициарами которого являются братья Сергей и Андрей Клюевы.

Как сообщалось, братья Клюевы объявлены в международный розыск.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. По последней информации, он находится в России.

Депутат Верховной Рады, бывший "регионал" Сергей Клюев проходит по нескольким делам, в том числе о махинациях с оформлением резиденции Януковича в Межигорье.

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