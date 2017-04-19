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Порошенко о решении суда ООН: Многообещающе

Среда, 19 апреля 2017, 18:52

Президент Украины Петр Порошенко считает важным признание исков Украина против России юрисдикцией Международного суда ООН в Гааге и надеется на положительное для Киева решение судебной инстанции после рассмотрения этих дел.

Об этом Порошенко сказал журналистам в Лондоне в среду, сообщает пресс-служба президента.

В частности он сказал, что "сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обеим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге".

"Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков", - сказал Порошенко.

Как известно, 19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу Украины о России, признав, что обладает юрисдикцией prima facie для рассмотрения данного дела.

После этого суд отказал Украине в утверждении временных мер против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма и согласился на введение мер для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Украинская правда

Темы: ПорошенкосудООН
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