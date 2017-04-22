Емец обещает сдать мандат, если Мартыненко сбежит

Народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, один из тех, кто взял экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки, гарантирует это решение собственным депутатским мандатом.

"Я несу ответственность за свои действия. Не только публичную. Это мое решение. И я гарантирую это своим мандатом. Прошу это запомнить", - написал он на своей странице в Facebook.

Емец пояснил, что поручился за Мартыненко потому, что стоял рядом с ним на Майдане. Он утверждает, что его с Мартыненко никогда не связывали никакие финансовые обязательства и просит НАБУ это проверить.

"В самые черные дни Майдана, когда от быстрых решений зависела судьба страны, когда каждый из нас был готов пожертвовать всем, он (Мартыненко - ред) остался на передовой. Это факт, и я это видел собственными глазами. Еще раз, это не индульгенция. Если он виноват, то должен нести ответственность. Я объясняю, почему я поручился", - написал Емец.

Он подчеркнул, что принимает решение самостоятельно и им невозможно манипулировать.

"Я глубоко убежден, что нарушения закона в уголовном процессе недопустимы. Оснований задерживать Мартыненко не было. Он продемонстрировал своими действиями, что хочет суда и не собирается скрываться от следствия. Сегодня для гражданина Мартыненко закон не дает оснований для ареста. Не до приговора суда" , - убежден Емец.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Среди 21 поручителя - министры Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Жданов, замглавы ЦИК Андрей Магера, а также нардепы - Леонид Емец, Георгий Логвинский, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Максим Поляков, Виктор Еленский, Елена Ледовских, Елена Масорина, Павел Пинзеник, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Виктор Кривенко, Виталий Корчик, Елена Бойко, Вадим Пидберезняк, Федор Бендюженко.

Вместе с тем, на запрос "Зеркала недели" НАБУ предоставило справку о действиях и передвижениях Мартыненко накануне и в день объявления ему подозрения, которые свидетельствуют о намерениях экс-депутата избежать ответственности.

Украинская правда