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НАПК даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки Мартыненко

Понедельник, 24 апреля 2017, 20:43

Национальное агентство по предупреждению коррупции даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

АПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко", - написала она в Facebook.

"Это - первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", - добавила Корчак.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Украинская правда

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Темы: НАПКМартыненко
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