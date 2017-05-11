В суде впервые дал показания очевидец убийства Немцова

В Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова в качестве свидетеля выступил Сергей Будников - водитель уборочной машины, около которой вечером 27 февраля 2015 года был убит оппозиционный политик.

Об этом пишет русская служба BBC.

Водитель уборочной машины Сергей Будников оказался одним из ключевых участников того, что произошло 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Оранжевый "КамАЗ" - вакуумная подметально-уборочная машина, которой управлял Будников, медленно проезжал вдоль тротуара моста в том месте и в тот момент, когда убийца стрелял в Немцова.

Будников рассказал присяжным все то, что он сумел заметить и запомнить в тот момент, однако ясности в картину преступления его показания не добавили.

По его словам, он лишь мельком заметил, что по тротуару моста шли мужчина и женщина, причем он даже толком не разглядел, во что они были одеты, случайно бросив взгляд в зеркало заднего вида, он все-таки заметил, что мужчина упал.

Будников остановил машину через несколько секунд после выстрелов. К нему подбежала Анна Дурицкая, находившаяся в момент убийства рядом с Немцовым, и именно Будников позвонил с ее телефона на номер 112, чтобы вызвать полицию и скорую помощь.

После этого он вернул телефон Дурицкой, сел в свою машину и продолжил чистить дороги по служебному маршруту.

Будников утверждает, что провел на месте преступления считанные секунды - полминуты, от силы минуту.

На самом деле его оранжевый КамАЗ стоял у обочины больше пяти минут, но эта ошибка в оценке времени Будниковым, похоже, показалась вполне естественной и обвинению, и защите.

За эти пять минут Будников не заметил почти ничего: ни проходивших мимо и подходивших к телу Немцова прохожих, ни проезжающих машин. Почему он уехал, даже не дождавшись приезда полиции или скорой, осталось неясным.

На суде также выяснилось, что Будников спустя несколько часов оказался на месте преступления еще раз: по заданию начальства он приехал на другой машине, поливальной, чтобы смыть с тротуара следы крови.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

В преступлении обвиняются пять чеченцев: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они категорически отрицают свою вину, хотя на опубликованных недавно видеозаписях первых допросов Дадаева и Губашева подсудимые признают вину и утверждают, что мотивом убийства стали политические взгляды российского оппозиционера, а также заявления, якобы оскорбляющие чувства верующих мусульман.