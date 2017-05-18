Хроника 18 мая. Титушко становится национальным "героем", Пинчук подает в суд на Коломойского

Найцікавіше: 2013. Вадим Тітушко збагатив українську лексику новим терміном 2015. Тарифна війна Тимошенко 2016. За особливі заслуги Яценюк отримав кулемет

2001, п'ятниця

– В Україні більше немає смертної кари. Тепер це закріплено в новому Кримінальному кодексі, який підписав президент Леонід Кучма. Смертну кару замінено на довічне ув'язнення.

– Фракції Верховної Ради ніяк не можуть узгодити прізвище майбутнього глави уряду. Залишилося два кандидати: Анатолій Кінах від НДП та Сергій Тигіпко від "Трудової України".

– 15 тисяч кримських татар вийшли в Сімферополі на щорічний траурний мітинг, присвячений річниці депортації. Головні вимоги до влади, що звучали на мітингу: представництво кримських татар в органах влади, гарантія права на отримання землі і на використання кримськотатарської мови в офіційному житті півострова.

2004, вівторок

– 6 українців загинуло в результаті падіння вантажного літаку ІЛ-76 в Китаї. Усі вони були членами екіпажу.

– Справу журналіста Георгія Гонгадзе почали з чистого аркуша, повідомив генпрокурор Геннадій Васильєв. Про це він сказав на зустрічі з головою Спілки журналістів Ігорем Лубченком.

– Новим тренером донецького "Шахтаря" став тренер турецького "Бешикташу" Мірча Луческу. Він тренуватиме команду наступні 12 років.

2005, середа

– Стало відомо про підготовлений віце-прем'єром Анатолієм Кінахом список підприємств України із сумнівною приватизацією. У чотирьох з них бере участь російський капітал. Всього підприємств у списку 29. Але прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що жодного "чорного списку" уряд не ухвалював, і взагалі, подібний список викликає в неї підозри в корупції.

– Бензинова криза продовжується. Тимошенко заявила, що СБУ розслідує дії її організаторів. За словами прем'єра, кризу було організовано за участю інших органів влади. Журналісти побачили в цьому натяк на секретаря РНБО Петра Порошенка.

2006, четвер

– Коаліціада-2006. Блок Юлії Тимошенко вирішив доробити проект коаліційної угоди між БЮТ, "Нашою Україною" та Соцпартією. В НУ тим часом працюють над власним проектом.

– Російська мова отримала статус регіональної на території Донецької області. Таке рішення прийняли депутати Донецької обласної ради.

2007, п'ятниця

Противники коаліції проти членів Конституційного суду. "Наша Україна" звернулася до ГПУ з вимогою порушити справи проти суддів КС Сюзанни Станік, Валерія Пшеничного і Володимира Іващенка. Вони були звільнені президентом Віктором Ющенком, однак згодом поновлені за рішенням суду.

2008, неділя

Як Яценюк з Черновецьким посварилися.

На території Національного заповідника "Биківнянські могили" пройшла церемонія пам'яті жертв тоталітарного режиму. По закінченні спікер Арсеній Яценюк пішов по стежці до траси. Повз них проїжджав "Мерседес-Кубик" мера Києва Леоніда Черновецького. Машина почала сигналити, щоб дали дорогу.

"Чому мер їздить машиною, тоді як спікер парламенту ходить пішки?" – запитав Яценюк в Черновецького.

"Пацани, ну забезпечте машину спікерові",– звернувся той до охорони Яценюка.

2009, понеділок

– У БЮТ заявили, що перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський тисне на слідчих ГПУ, щоб вони закрили справу щодо продажу акцій каналу "Інтер" та обставин смерті колишнього власника акцій Ігоря Плужникова. Хорошковський розцінив такі звинувачення як політичну атаку на нього з боку БЮТ.

– Німецька прокуратура не проводитиме розслідування щодо поведінки Юрія Луценка в аеропорту у Франкфурті, тому що не має достатніх підстав для пред'явлення обвинувачення.

2010, вівторок

– "Ще Остап Бендер говорив: справжню гарантію може дати лише страховий поліс". Так президент Росії Дмитро Медведєв відповів на запитання, як Росія може гарантувати, що не буде використовувати Чорноморський флот для нападу на суміжні країни.

– У Росії розглядають варіант створення спільного підприємства, яке об'єднає активи "Газпрому" і "Нафтогазу", сказав віце-прем'єр РФ Ігор Сєчін. Нардеп Арсеній Яценюк впевнений, що ні про яке реальне об'єднання не йдеться, і заяви росіян мають на меті лише відволікти увагу опозиції від "угод під столом".

2011, середа

– ВІДЕО ДНЯ: Віце-спікер Адам Мартинюк схопив депутата Олега Ляшка за горло. Це сталося після словесної перепалки між ними біля президії парламенту. "Чимось він допік Адама, бо той у нас дуже лагідній і навіть флегматичний", – прокоментував цей інцидент "регіонал" Володимир Ландік.

– Україна має визначитися, з якими країнами в першу чергу хоче розвивати стратегічні й найтісніші взаємини, заявив президент РФ Дмитро Медведєв. "Не можна сидіти на двох стільцях, потрібно робити якийсь вибір", – сказав він.

2012, п'ятниця

– Верховна Рада ухвалила закон про правила етичної поведінки, яким заборонила політикам негативно висловлюватися про органи державної влади. Державним діячам також заборонили приймати пожертвування.

– 25 кілограмів червоної ікри та майже 6 тон м'яса закупило підприємство Держуправління справами на обслуговування офіційних заходів. Всього різних видів продуктів закупили на 2,7 млн гривень.

2013, субота

– У Києві відбулися дві масові акції влади та опозиції. Опозиційний мітинг зібрався на Софійській площі, провладний дійшов до Європейської.

Влада доклала зусиль, аби частина протестувальників не доїхала до Києва. Десь затримали або взагалі скасували поїзди та автобуси, десь перекрили дороги. "Україна не пам'ятає такого супротиву навіть у 2004 році. Влада зупинила десятки поїздів, десятки автобусів", – заявив один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк. В "Укрзалізниці" пояснили затримки пошуком вибухівки та ремонтом колій.

На вулиці Великій Житомирській сталася бійка між представниками "Свободи" та бійцями від Партії регіонів. Останніх з часом будуть називати "тітушками" – за прізвищем спортсмена з Білої Церкви Вадима Тітушки, який став відомим в цей день.

На журналістку "5 каналу" Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя напали невідомі молодики, серед яких і виділився Тітушко. Журналісти ідентифікували його того ж дня.

– Віктор Пінчук подав позов проти Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського до Високого суду правосуддя в Лондоні. Справа стосується акцій "Криворізького залізорудного комбінату".

2014, неділя

– У Луганську терористи "ЛНР" без бою зайняли будівлю облуправління МВС та призначили "свого" силовика. ГУ МВС в Луганській області переїхало у Старобільськ.

– Терористи "ДНР" розстріляли мешканця Донецької області на очах у його сім'ї. Він допомагав українським військовим продуктами.

– У Криму перекрили центральну площу Сімферополя. Це було зроблено для того, щоб перешкодити кримським татарам зібратися на щорічний траурний мітинг з Дня пам'яті жертв депортації. А над місцями компактного проживання кримських татар почали курсувати військові вертольоти.

– Журналісти виявили російське громадянство в кандидата на пост мера Одеси Генадія Труханова. Труханов переможе на виборах та стане мером.

– Футбольні фанати десяти клубів запалили фаєри на Пішохідному мосту в Києві на підтримку єдності України.

2015, понеділок

– Тарифна війна. "Батьківщина" вимагатиме від ГПУ притягнути до відповідальності осіб, причетних до встановлення цін на комунальні тарифи, заявила Юлія Тимошенко. А прем'єр Арсеній Яценюк запропонував вийти з коаліції тим фракціям, які виступають у ролі опозиції.

Раніше Яценюк заявляв про "брехливу істерику по тарифах" і звертав увагу, що ціни на комуналку встановлює не уряд, а Нацкомісія з регулювання в енергетиці.

– 2 військових загинули та ще 4 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Також стала відома кількість людей, що загинули 17 травня внаслідок підриву фугасу біля Попасної: двоє військових та двоє волонтерів з Львівської області.

– 60 кримських татар затримали у Криму російські силовики через участь в автопробігу до Дня пам'яті жертв депортації.

2016, середа

– Кабмін вирішив ліквідувати Державну пенітенціарну службу. Її повноваження передали Міністерству юстиції.

– За інформацією "Слідства.Інфо", у березні фонд Порошенка "Прайм есетс кепітал" вивів за кордон майже 4 мільйони євро. Ці гроші фонд віддав за акції кіпрської компанії. На той момент виведення з України такої суми було прямо заборонено постановою Нацбанку.

– Журналісти довідались, що в 2015 році екс-прем'єр Арсеній Яценюк отримав у подарунок від МВС кулемет Максима. Офіційне обґрунтування подарунку – "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і гідність".

Але в 2013 році Яценюк вже показував журналістам "домашній" кулемет "Максим".

Рустем Халілов, для УП