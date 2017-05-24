От Парубия требуют организовать отчет правительства Гройсмана

Депутат Олег Мусий требует, чтобы Верховная Рада заслушала годовой отчет о работе Кабинета министров Владимира Гройсмана.

Об этом он заявил с трибуны парламента в среду, 24 мая.

Мусий сказал, что вместо отчета правительства о работе за последний год депутаты получили "очередной договорняк".

"Оказывается, что один из комитетов – экономической политики – уже принял решение о признании деятельности правительства к сведению и почему-то, в обход этого зала, в обход украинского народа, решил засчитать это как отчет правительства", – возмутился он

"Я требую от главы Верховной Рады обеспечить регламентную и конституционную норму касательно годового отчета правительства – и внесения после того не только того постановления, которое есть, о вопросе доверия или недоверия (Кабмина – ред.). Я думаю, что правительству также надо бы спросить в зале, подтверждает ли он легитимность этого правительства, доверяет ли он действующему правительству – и получить снова этот так называемый иммунитет", – сказал Мусий

"Прошу руководство Верховной Рады отреагировать на это официальное обращение и обеспечить возможность народных депутатов и народа Украины ознакомиться с отчетом правительства, поскольку претензии есть ко многим министрам", – подчеркнул он

Как известно, 14 апреля прошел год с тех пор, как Владимир Гройсман приступил к обязанностям премьер-министра, но вместо отчета в Верховной Раде 12 апреля правительство в полном составе выступило в комитете по вопросам экономической политики, а 14 апреля состоялся "час правительства" при участии Гройсмана.

Алена Рощенко, УП