Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От Парубия требуют организовать отчет правительства Гройсмана

Среда, 24 мая 2017, 11:01

Депутат Олег Мусий требует, чтобы Верховная Рада заслушала годовой отчет о работе Кабинета министров Владимира Гройсмана.

Об этом он заявил с трибуны парламента в среду, 24 мая.

Мусий сказал, что вместо отчета правительства о работе за последний год депутаты получили "очередной договорняк".

"Оказывается, что один из комитетов – экономической политики – уже принял решение о признании деятельности правительства к сведению и почему-то, в обход этого зала, в обход украинского народа, решил засчитать это как отчет правительства", – возмутился он

"Я требую от главы Верховной Рады обеспечить регламентную и конституционную норму касательно годового отчета правительства – и внесения после того не только того постановления, которое есть, о вопросе доверия или недоверия (Кабмина – ред.). Я думаю, что правительству также надо бы спросить в зале, подтверждает ли он легитимность этого правительства, доверяет ли он действующему правительству – и получить снова этот так называемый иммунитет", – сказал Мусий

"Прошу руководство Верховной Рады отреагировать на это официальное обращение и обеспечить возможность народных депутатов и народа Украины ознакомиться с отчетом правительства, поскольку претензии есть ко многим министрам", – подчеркнул он

Как известно, 14 апреля прошел год с тех пор, как Владимир Гройсман приступил к обязанностям премьер-министра, но вместо отчета в Верховной Раде 12 апреля правительство в полном составе выступило в комитете по вопросам экономической политики, а 14 апреля состоялся "час правительства" при участии Гройсмана.

Алена Рощенко, УП

Темы: Кабинет министровГройсманВерховная РадаПарубий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин назначил главу Нацполиции
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Кабмин изменил порядок предоставления единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Все новости...
Реклама: