Песков издевается: Россия ничего не оккупирует

Россия не оккупирует никакие территории, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал подготовку в Украине законопроекта о признании Донбасса оккупированной территорией, сообщает ТАСС.

По утверждению пресс-секретаря Владимира Путина, на востоке Украины всё же идет "гражданская война".

"Она (юго-восточная часть Украины) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует никакие территории", – заявил Песков журналистам.

"Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами: это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина", – добавил он в духе российской пропаганды.

По словам Пескова, Киев может прекратить войну, выполняя минские договоренности.

Отметим, что в феврале 2014 года Россия начала аннексию Крыма, а весной того же года спровоцировала боевые действия на востоке Украины. РФ поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе идеологически, финансово, военной техникой и живой силой.

2 июня 2017 года Владимир Путин обвинил власти Украины в невыполнении минских соглашений по Донбассу и заявил, что Россия не будет выполнять их в одностороннем порядке.

12 июня депутат Мустафа Найем напомнил о требовании признать восток Украины оккупированной территорией. Он подчеркнул, что 3 месяцами ранее президент Петр Порошенко раскритиковал закон об оккупированных территориях и анонсировал разработку закона "О восстановлении территориальной целостности", – но он до сих пор не подан в парламент.

13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" подадут президенту, а потом внесут в Верховную Раду.

По его словам, нужен новый формат защиты Украины от "гибридных методов войны" России, так как ни АТО, ни гипотетическое военное положение не решают проблемы.

На это Найем ответил: "Очень ждем текста законопроекта. И очень надеюсь, что помимо исключительно военных аспектов, в документе также будет предусмотрено правовое урегулирования гражданских вопросов: признание/непризнание документов, перевозку грузов, пенсии, пересечение КПВВ и т.п".

Депутат подчеркнул, что до конца текущей сессии ВР осталось две пленарные недели, а анонсированный законопроект может встретить сопротивление парламентариев. "Если закон не будет принят на этой сессии, формат военных действий на востоке… сохранится еще как минимум 4 месяца", – отметил Найем.

Алена Рощенко, УП