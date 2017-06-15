Клюевы должны украинским госбанкам 28 миллиардов – СМИ

Украинские государственные банки не могу вернуть миллиардные долги братьев Клюевых из австрийских фирм.

Об этом говорится в материале DW.

В Австрии завершается процедура банкротства компаний, связанных с братьями Сергеем и Андреем Клюевыми, скрывающихся от украинского правосудия в России.

Материнские компании бизнес-структур Клюевых зарегистрированы в Вене, и их кредиторы, крупнейшими из которых являются украинские государственные банки, надеялись получить хотя бы часть австрийских активов братьев. Как выяснилось, займы были без серьезного обеспечения.

Как известно, Клюевы построили ряд солнечных электростанций на юге Украины за счет кредитов государственных банков.

Компания Activ Solar GmbH Клюевых, позже оформлена на зятя Андрея Клюева Каве Эртефая, получила в "Укрэксимбанке" шесть кредитов на общую сумму 8,59 миллиарда гривен (109 млн евро; 224 миллиона долларов и 528 миллионов гривен). Поручителем по этим займам выступила компания "Актив-Страхование", которая через компанию "Укрподшипник" и австрийскую SLAV Handel также принадлежит Клюевым.

Деньги не были возвращены, и банк обратился в суд. В марте прошлого года "Укрэксимбанк" выиграл суд у компании "Актив-Страхование", которая должна немедленно вернуть ему всю сумму. Однако до сих пор этого не было сделано. Сейчас банк пытается в счет погашения задолженности отсудить у "Завода полупроводников" недвижимость, но пока окончательных решений нет.

Как сообщили в Creditreform, украинские заимодавцы, несмотря на претензии к SLAV Handel, вообще не принимали участия в процедуре конкурсного взыскания долгов с этой компании.

Крупнейший кредитор этой компании - китайский государственный концерн CNBM International Corporation - за долги SLAV Handel почти 100 млн евро еще в 2014 году получил в собственность по договоренности с Клюевыми активы Activ Solar - все солнечные электростанции компании на материковой Украине.

"Activ Solar больше не владеет активными солнечными электростанциями в Украине", - подтвердили в компании в ответ на запрос журналистов весной 2015 года.

Общая сумма требований к Activ Solar - 690 млн евро, львиная доля которых приходится на украинский "Укрэксимбанк".

До 2013 года компании соратников Януковича для строительства 16 солнечных электростанций в Крыму кредитовал государственный "Ощадбанк". Непогашенный долг по этим займам составляет более 19 миллиардов гривен.

"Было принято ряд судебных решений в пользу банка. К сожалению, все меры по принудительному взысканию задолженности с группы компаний "Солар" в Украине на сегодняшний день не дали никаких результатов", - сообщили в "Ощадбанке".

Конфисковать солнечные электростанции банк после аннексии Крыма не может. Суд по требованию вернуть почти миллиард долларов начался в марте в Париже.

"Все убытки, связанные с выплатой кредитов группой компаний "Солар", включены в сумму компенсации, заявленной в иске против Российской Федерации", - сообщил "Ощадбанк".

"Ощадбанк" в 2014 году получил рекордный убыток - 8,5 миллиарда гривен.

"Потеря контроля над этим активом является причиной ущерба. У нас нет возможности проверить сохранность имущества и его состояние", - отметил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Чтобы банк не имел проблем с нормативом адекватности капитала, правительство предоставило ему 11,6 миллиарда гривен из государственного бюджета. Аналогичная ситуация и с "Укрэксимбанком". В том числе, и из-за долгов Клюевых, этот банк в 2016 году получил 9,3 миллиарда докапитализации из бюджета.

Как сообщалось, братья Клюевы объявлены в международный розыск.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев является одним из подозреваемых по делу об избиении участников евромайдан. По последней информации, он находится в России.

Экономическая правда