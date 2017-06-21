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Поляков пришел брать на поруки свою помощницу

Среда, 21 июня 2017, 13:27

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков явился в суд к своей помощнице Татьяне Любонько.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.

Поялков находится в зале суда.

 
Поляков пришел брать на поруки свою помощницу
Роман Кравец

На вопрос УП, собирается ли он брать Любонько на поруки, Поляков отметил: "Конечно".

 

Кроме Полякова в суде Любонько готовы взять на поруки еще три депутата из фракции "Народный фронт": Федор Бендюженко, Владислав Данилин и Игорь Брыченко.

Любонько
Любонько в суде

Как известно, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали охранника нардепа от БПП Борислава Розенблатта при получении взятки.

Позже стало известно, что в этом деле задержали 6 человек: помощника нардепа, двух охранников и трех представителей объединения "Депутатский контроль". Им сообщили о подозрении в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

САП будет ходатайствовать об аресте шестерых подозреваемых.

20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Борислав Розенблат и Максим Поляков за взятки вносили изменения в законодательство по добыче янтаря.

Деньги им поступали якобы от представителя предприятия-нерезидента Украины, который для налаживания добычи янтаря предлагал изменить налоговый и таможенный кодекс.

По данным САП, за правки по уменьшению ренты за добычу янтаря нардепы якобы должны были получить 15 тысяч долларов.

Антикоррупционная прокуратура уже передала Генеральной прокуратуре представление на привлечение к ответственности Максима Полякова из "Народного фронта" и Борислава Розенблатта из БПП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что во время обыска Поляков "с перепугу выхватил из рук детектива камеру, на которую фиксировалось проведения следственных действий", – и не вернул ее.

Поляков называл все обвинения бредом и уверял, что не сбежит из страны.

Розенблат обвинения также отвергал и говорил о провокации.

Сытник уверял, что доказательств достаточно для предъявления нардепам обвинений во взяточничестве, и надеялся, что до каникул Верховная Рада сможет рассмотреть представления прокуроров.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная Радасудвзяткакоррупцияянтарь
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