Поляков пришел брать на поруки свою помощницу
Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков явился в суд к своей помощнице Татьяне Любонько.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.
Поялков находится в зале суда.
На вопрос УП, собирается ли он брать Любонько на поруки, Поляков отметил: "Конечно".
Кроме Полякова в суде Любонько готовы взять на поруки еще три депутата из фракции "Народный фронт": Федор Бендюженко, Владислав Данилин и Игорь Брыченко.
Как известно, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали охранника нардепа от БПП Борислава Розенблатта при получении взятки.
Позже стало известно, что в этом деле задержали 6 человек: помощника нардепа, двух охранников и трех представителей объединения "Депутатский контроль". Им сообщили о подозрении в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.
САП будет ходатайствовать об аресте шестерых подозреваемых.
20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Борислав Розенблат и Максим Поляков за взятки вносили изменения в законодательство по добыче янтаря.
Деньги им поступали якобы от представителя предприятия-нерезидента Украины, который для налаживания добычи янтаря предлагал изменить налоговый и таможенный кодекс.
По данным САП, за правки по уменьшению ренты за добычу янтаря нардепы якобы должны были получить 15 тысяч долларов.
Антикоррупционная прокуратура уже передала Генеральной прокуратуре представление на привлечение к ответственности Максима Полякова из "Народного фронта" и Борислава Розенблатта из БПП.
Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что во время обыска Поляков "с перепугу выхватил из рук детектива камеру, на которую фиксировалось проведения следственных действий", – и не вернул ее.
Поляков называл все обвинения бредом и уверял, что не сбежит из страны.
Розенблат обвинения также отвергал и говорил о провокации.
Сытник уверял, что доказательств достаточно для предъявления нардепам обвинений во взяточничестве, и надеялся, что до каникул Верховная Рада сможет рассмотреть представления прокуроров.
Роман Кравец, Алена Рощенко, УП