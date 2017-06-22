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Чиновница Львовской ОГА Березюк прекратила голодовку

Четверг, 22 июня 2017, 02:03

Начальник отдела информацинной политики Львовской облгосадминистрации Ольга Березюк, которая два дня назад объявила голодовку из-за проблем с вывозом мусора из города, сообщила о прекращении акции.

Об этом она написала в facebook.

"Мусор и так городской голова не будет вывозить. Смысла и сил дальше голодать нет. Врачи обследовали и сказали, что следующие сутки были бы критическими", - написала она.

Ранее Березюк объявила голодовку под стенами Львовского городского совета, обвиняя мэра Андрея Садового в бесхозяйственности в связи с проблемой вывоза мусора из города.

Садовый же заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

Как известно, Львовский городской председатель Андрей Садовый и председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка находятся в оппозиции друг к другу. Синютка, который до 2014-го года был первым заместителем Садового, сейчас активно критикует бывшего шефа.

Напомним, мэр Львова и исполнительная власть - от ОГА к Кабмину - уже долгое время обвиняют друг друга в ситуации с мусором во Львове.

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Публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

21 июня вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове заявил, что в четверг накопленный мусор начнут вывозить. Он не стал публично объявлять места вывоза, чтобы предотвратить протесты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львов
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