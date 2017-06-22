Львов должен предоставить ГПУ факты препятствования вывозу мусора - Зубко

Власти Львова должен предоставить Генпрокуратуре конкретные факты препятствования законному вывозу из Львова твердых бытовых отходов на полигоны Львовской области или других областей.

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко по итогам заседания оперативного штаба госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по Львову и состояния пожарной безопасности экосистемы страны.

"ЛОГА, другим местным органам исполнительной власти, Львовскому горсовету (поручено) безотлагательно обеспечить оперативную координацию мероприятий по вывозу твердых бытовых отходов из Львова", - отметил он.

Также Львовский горсовет и ЛОГА должны безотлагательно проработать вопрос передачи части полномочий совета в ОГА для обеспечения очистки Львова от ТБО.

До 23 июня должны быть проведены расчеты возможностей имеющихся полигонов области по приему накопленных объемов ТБО со Львова.

Также до 23 июня должен быть разработан и предоставлен Львовскому горсовету для выполнения график вывоза 6500 тыс. тонн отходов, накопленных на 463 контейнерных площадках.

"До 5 июля должны быть завершены меры по вывозу твердых бытовых отходов из Львова", - заявил Зубко.

Львовскому горсовету рекомендовано обеспечить безотлагательное подписание соответствующих договоров на вывоз ТБО с переполненных львовских контейнерных площадок.

При этом органам местного самоуправления, на территории которых полигоны / свалки ТБО, рекомендуется обеспечить прием и захоронение львовских ТБО.

"Львовский горсовет должен подготовить и подать комплект документов для строительства временного полигона по размещению ТБО и завода по утилизации ТБО на территории Львовской ТЭЦ-2", - заявил Зубко.

Как известно, конфликт Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областных и местных органов власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера Геннадия Зубко и экологов.

Зубко заявил, что вывозить мусор со Львова начнут с четверга. Публично объявлять места вывоза он не стал, мотивируя это "возможными протестами и блокированиями".

Ранее Зубко пообещал помочь Львову решить проблему с мусором, но попросил убрать из этого вопроса политику и пиар.

Глава Львовской ОГА обратился к мэру Львова с просьбой делегировать на ЛОГА полномочия вывоза мусора из города.

По словам главы ЛОГА, городские власти должны принять решение о передаче функций вывоза мусора, предусмотреть 300 млн гривен в год субвенции из городского бюджета для ОГА, пока она будет выполнять функции вывоза мусора. В таком случае администрация обязуется за 20 дней вывезти мусор, накопленный в городе, и до 2019 года построить завод по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

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Украинская правда