Нардеп Линько прокомментировал ситуацию с Гужвой

Народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько прокомментировал ситуацию с обыском в издании "Страна.ua" и задержанием главреда Игоря Гужвы.

Об этом он сказал по телефону в интервью NewsOne.

Так, на просьбу журналиста прокомментировать слова Гужвы о том, что Линько предлагал ему 20 тыс долларов, за то, чтобы снять материал, нардеп ответил: "Я не могу раскрывать все детали в рамках следствия, однако могу сообщить, что все наоборот – как раз со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и вымогательство денег".

Линько заявил, что у него имеются доказательства вымогательства – аудио-, и видеозаписи, которые будут предоставлены следствию и в суд.

При этом он отметил, что не именно он снимал видео- и аудио записи. Линько заявил, что это были "посредники".

На вопрос журналиста, была ли это спецоперация, которую проводили правоохранительные органы, Линько также отказался отвечать.

При этом журналист спросил, как же при попытке вымагательства удалось все зафиксировать, Линько опять заявил, что не может разглашать эту информацию, пока идет следствие.

На вопрос, почему "Страна.ua" решила требовать взятку именно у него, Линько не ответил и пообещал предоставить больше деталей в пятницу.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в здании, где расположена редакция издания "Страна.ua", прошел обыск.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гужва якобы требовал и получил 10 тыс долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько. Гужва отметил, что пару месяцев назад люди Линько предлагали ему 20 тыс долларов, чтобы снять материал. Однако Гужва отказался.