Следователи задержали Гужву с его помощником

Следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву и его посредника.



Об этом сообщает Генеральная прокуратура, не называя имени посредника, который назывался помощником руководителя издания.



"При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство) задержан руководитель интернет-издания "Страна.UA" и его посредник", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование установило, что "руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата Украины денежные средства в размере 20 тысяч долларов США за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни и политической деятельности".

"По результатам проведенных следственных, негласных следственных (розыскных) действий в течение почти 3 месяцев следствия обнаружено и зафиксировано, в том числе на материальных носителях информации, противоправные действия указанных лиц, их договоренность между собой о размере денежных средств, которые они желают получить от потерпевшего, о намерении и наличии компрометирующих материалов для шантажа последнего", – заявляет прокуратура.

"22 июня 2017 года непосредственно после передачи денежных средств в размере 10 тысяч долларов США от пострадавшего через посредника руководителю интернет-издания, указанных человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", – информирует ведомство.



"По результатам проведенного неотложного обыска в помещении редакции указанные средства обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания", – утверждает ГПУ.



На данный момент готовится сообщение о подозрении задержанным лицам и ходатайство об избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как известно, 22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян сообщил, что депутат Линько обратился к правоохранителям с жалобой на "Страну" еще 31 марта – а 22 июня задержали двух человек.

Гужва заявил, что его подставили: якобы в апреле предлагали "за большие суммы" снять с сайта несколько материалов о лидере "радикалов" Олега Ляшко, а в мае за снятие материала о конфликте Ильи Кивы и нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько предлагали $20 тысяч. Главный редактор заверил, что в обоих случаях отказался.

Илья Кива рассказал "Стране", что в материале упоминался его пост о том, что активисты "в камуфляже", которые под МВД требовали отставки Арсена Авакова, позже "по-товарищески" встречались с Линько и приезжали на "семерках BMW", которые стоят по 50 тысяч долларов. По мнению советника главы МВД, материал "был неудобный" для Линько.

Со своей стороны, Линько заявил, что "со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и вымогательство денег", а версию "Страны" назвал абсурдной.

Издание "Страна", среди прочего, публиковало так называемые "пленки Онищенко", которые, по утверждению нардепа-беглеца, содержат компромат на Петра Порошенко и других политиков.

Алена Рощенко, УП