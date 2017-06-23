Полиция "вела" Гужву почти три месяца

Депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько пожаловался полиции на издание "Страна" еще 31 марта – и правоохранители уже почти три месяца ведут дело, в котором фигурирует Игорь Гужва.



Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.



Так, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбаки заявил: "Вчера ночью была вскрыта очередная кремлевская консерва, которая брала взятки за то, чтобы публиковать многочисленные фейки в средствах массовой информации".



"Господин Вадим, сообщите нам об этой успешной операции. В каком состоянии сейчас расследование, кто был задействован и каковы последующие действия по отстаиванию информационного пространства нашего государства?", – попросил он.



Троян ответил: "Да, вчера прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Национальной полиции в Киеве задержаны два злодея, которые требовали взятку у народного депутата Линько. На передаче 10 тысяч гривен... простите, долларов, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас ведутся следственные действия".



"Благодаря тому, что депутат к нам обратился еще 31 марта, за три месяца проведены негласные следственные действия и данное дело, я думаю, дойдет до логического конца", - заявил заместитель главы МВД по аплодисменты в зале.

Как известно, 22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.

Гужва заявил, что его подставили: якобы в апреле предлагали "за большие суммы" снять с сайта несколько материалов о лидере "радикалов" Олега Ляшко, а в мае за снятие материала о конфликте Ильи Кивы и нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько предлагали $20 тысяч. Главный редактор заверил, что в обоих случаях отказался.

В то же время, Линько заявил, что "со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и вымогательство денег".

Алена Рощенко, УП