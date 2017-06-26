Дело Гужвы: прокуратура отрицает распространение секретных данных

Прокуратура города Киева опровергает информацию о распространении нерассекреченных данных в производстве в отношении руководителя Интернет-издание "Страна.UA" Игоря Гужвы.



Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры, обнародованном 26 июня.



Отмечается, что упомянутые прокурором в судебном заседании протоколы по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий являются материалами, с которых снят гриф секретности.



Отсутствие же копий указанных протоколов в материалах, прилагаемых к ходатайству об избрании меры пресечения, связано с законодательным запретом изготовления таких копий (ч. 3 ст. 254 УПК Украины).



"Кроме того, следует отметить, что часть материалов, продемонстрированных 23.06.2017 генеральным прокурором (в частности, видео-файлы с камер видеонаблюдения ресторана) - это доказательства, полученные ранее по запросу прокурора в порядке, не связанном с проведением негласных следственно розыскных действий", – объясняют в прокуратуре.



Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что видеоматериалы, продемонстрированные генеральным прокурором Юрием Луценко, являются засекреченными доказательствами.

Как сообщалось, 26 июня за подозреваемого в вымогательстве главреда "Страна.ua" Игоря Гужву его заместитель Светлана Крюкова внесла 544 тысяч гривен залога.

Ранее в субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

22 июня в помещение интернет-издание "Страна" пришли с обыском, который продолжался до утра. Около 4 утра правоохранители задержали главного редактора издания Игоря Гужву.

ГПУ подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. Гужве вручили подозрение по ч. 3 ст 189 УК Украины.

Также ГПУ показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликации материалов в отношении представителей Радикальной партии.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному вместе с Игорем Гужвой посреднику Антону Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 суток.

Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что задержанный по "делу Гужвы" посредник пошел на сотрудничество со следствием и дает обличительные показания относительно обстоятельств уголовного производства.

Сторона обвинения просила для Гужвы меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога более 3 млн. гривен.

Украинская правда