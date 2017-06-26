Справа Гужви: прокуратура заперечує поширення секретних даних

Прокуратура міста Києва спростовує інформацію про розповсюдження нерозсекречених даних у провадженні щодо керівника Інтернет-видання "Страна.UA" Ігоря Гужви.

Про це йдеться в повідомленні столичної прокуратури, оприлюдненому 26 червня.

Зазначається, що згадані прокурором у судовому засіданні протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій є матеріалами, з яких знято грифи таємності.

Відсутність же копій вказаних протоколів у матеріалах, доданих до клопотання про обрання запобіжного заходу, пов’язана із законодавчою забороною виготовлення таких копій (ч. 3 ст. 254 КПК України).

"Крім того, слід зазначити, що частина матеріалів, продемонстрованих 23.06.2017 генеральним прокурором України (зокрема, відео-файли з камер відеоспостереження ресторану) – це докази, отримані раніше за запитом прокурора в порядку, не пов’язаному з проведенням негласних слідчо-розшукових дій", – пояснюють у прокуратурі.

Раніше видання "Страна.ua" повідомляло, що відеоматеріали, продемонстровані генеральним прокурором Юрієм Луценком, є засекреченими доказами.

Як повідомлялося, 26 червня за підозрюваного у вимаганні головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужву його заступник Світлана Крюкова внесла 544 тисяч гривень застави.

Раніше в суботу Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку. Близько 4 ранку правоохоронці затримали головного редактора видання Ігоря Гужву.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька. Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Також ГПУ показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

24 червня Шевченківський райсуд м.Києва обрав затриманому разом з Ігорем Гужвою посереднику Антону Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб.

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Сторона обвинувачення просила для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у понад 3 млн. гривень.

Українська правда