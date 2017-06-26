Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Гужви: прокуратура заперечує поширення секретних даних

Понеділок, 26 червня 2017, 16:14

Прокуратура міста Києва спростовує інформацію про розповсюдження нерозсекречених даних у провадженні щодо керівника Інтернет-видання "Страна.UA" Ігоря Гужви.

Про це йдеться в повідомленні столичної прокуратури, оприлюдненому 26 червня.

Зазначається, що згадані прокурором у судовому засіданні протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій є матеріалами, з яких знято грифи таємності.

Відсутність же копій вказаних протоколів у матеріалах, доданих до клопотання про обрання запобіжного заходу, пов’язана із законодавчою забороною виготовлення таких копій (ч. 3 ст. 254 КПК України).

"Крім того, слід зазначити, що частина матеріалів, продемонстрованих 23.06.2017 генеральним прокурором України (зокрема, відео-файли з камер відеоспостереження ресторану) – це докази, отримані раніше за запитом прокурора в порядку, не пов’язаному з проведенням негласних слідчо-розшукових дій", – пояснюють у прокуратурі.

Раніше видання "Страна.ua" повідомляло, що відеоматеріали, продемонстровані генеральним прокурором Юрієм Луценком, є засекреченими доказами.

Як повідомлялося, 26 червня за підозрюваного у вимаганні головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужву його заступник Світлана Крюкова внесла 544 тисяч гривень застави.

Раніше в суботу Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку. Близько 4 ранку правоохоронці затримали головного редактора видання Ігоря Гужву.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька. Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Також ГПУ показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

24 червня Шевченківський райсуд м.Києва обрав затриманому разом з Ігорем Гужвою посереднику Антону Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Сторона обвинувачення просила для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у понад 3  млн. гривень. 

Українська правда

Теми: прокуратураЗМІсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
прокуратура
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: