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Прокуратура просит увеличить залог Гужве до 3,2 миллиона

Четверг, 29 июня 2017, 13:04

Прокуратура обжаловала меру пресечения, избранную Шевченковским райсудом Киева, руководителю интернет-издание "Страна.UA" Игорь Гужва.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Указывается, что прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн гривен.

Как известно, вечером 22 июня во редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.

Генпрокуратура заявила, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

26 июня заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву, однако в тот день главреда на свободу не отпустили.

По данным прокуратуры, у нее есть видеодоказательства вины Гужвы, а задержанный с ним посредник пошел на сотрудничество со следствием.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора и заявил, что власти якобы готовят еще два уголовных дела.

2 года назад Гужву подозревали в уклонении от уплаты налогов, тогда он внес залог 1 035 300 грн. В апреле этого года он заявлял, что против него готовят дело о неуплате налогов.

Темы: СМИинтернетсуд
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