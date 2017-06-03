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Еврокомиссар Хан: ЕС может выделить 50 млн для Донбасса

Суббота, 3 июня 2017, 02:16

Евросоюз может дополнительно выделить 50 млн евро на восстановление инфраструктуры городов Донбасса.

Об этом сообщил Еврокомиссар Йоханесс Хан в ходе визита в Мариуполь, передает пресс-служба ВР.

"Комиссар ЕС Йоханнес Хан положительно отметил восстановление объектов городской инфраструктуры в Мариуполе и сообщил, что на сегодняшний день в ЕС рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительно 50 млн. евро для реализации гуманитарных проектов и восстановления городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркнул, что Мариуполь имеет большой потенциал развития, в частности в сферах промышленного производства, агропромышленной и туристической отраслей.

Темы: ДонбассЕС
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