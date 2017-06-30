New York Times: Вирус Petya разработали в АНБ США

Американская газета утверждает, что вирус Petya, который недавно нанес ущерб ряду украинских компаний, разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

Об этом говорится в материале издания New York Times, передает DT.ua.

По информации источников издания, вирусы Petya и WannaCry, который в мае выводил из строя больницы, дороги и заводы в мире, разработали в АНБ. Впоследствии группа хакеров, называющих себя "Shadow Brokers", каким-то образом похитила это кибероружие и обнародовала его в апреле. Сначала хакеры выставили вирусы на продажу, а недавно даже начали предлагать месячную подписку. Кто такие "Shadow Brokers" - до сих пор неизвестно.

Бывшие офицеры разведки рассказали NYT, что нет никаких сомнений, откуда взялась кибероружие в руках группы. Ее разработало подразделение американской спецслужбы, которое до недавнего времени называлось "Подразделением из специальных операций доступа".

По оценке издания, АНБ скрывает свою роль в разработке кибероружия, отвергая множество вопросов. Так, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Энтон в Белом доме заявил, что администрация "ответственно подходит к балансу между интересами национальной безопасности, общественной защищенностью и безопасностью", отказавшись комментировать происхождение любого вируса, включая Petya.

Эксперты также рассказали, что АНБ вряд ли откажется от развития уязвимостей операционного обеспечения Microsoft, хотя кибероружие США и попало в плохие руки.

Издание пишет, что недавно в Украине хакеры использовали код, разработанный АНБ, для того, чтобы заблокировать системы в больницах, супермаркетах и ​​даже системы радиационного мониторинга в Чернобыле. Более того, в материале утверждают, что вымогательство выкупа за ключ для расшифровки файлов было лишь дымовой завесой. Настоящей же целью кибератаки - уничтожить компьютеры жертв.

В среду вечером пресс-секретарь Совета национальной безопасности отметил, что американское правительство "использует четкий межведомственный процесс на высоком уровне для принятия решений о раскрытии сведений об уязвимостях" в программном обеспечении, "в отличие от всех других стран мира" .

Как пишет издание, американское правительство обвиняет других в разработке кибероружия. Так, две недели назад Департамент внутренней безопасности США заявил, что к атакам с помощью другого вируса WannaCry в мае причастна КНДР. А вот к атакам с помощью Petya правительство предполагает причастность России.

Издание пишет, что использование частей американской кибероружия в преступлениях - не новое явление. Элементы компьютерного вируса Stuxnet, который выводил из строя иранские центрифуги, недавно были замечены в нескольких кибератаках. За последние несколько месяцев хакеры использовали коды, разработанные АНБ, для похищения финансовых данных в американских компаний, которые затем использовались для кражи цифровых денег.

Как сообщалось, во вторник, 27 июня, ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.