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Парубий передал представление на Добкина комитету

Пятница, 30 июня 2017, 13:43

Представление Генпрокуратуры на нардепа Михаила Добкина передано профильному комитету Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев.

"Сегодня утром в Верховную Раду поступило представление от генпрокурора на нардепа Михаила Добкина", – сообщил он.

"Глава парламента Андрей Парубий получил и направил это представление в регламентный комитет", – добавил Ковалев.

Как известно, по закону, у Добкина есть 5 дней на предоставление комитету своей позиции.
У регламентного комитета есть не более 20 дней на то, чтобы решить, выносить ли вопрос на голосование Верховной Рады.

Уже известно, что комитет 3 июля будет обсуждать представление генпрокурора Юрия Луценко от 21 июня о согласии на привлечение к уголовной ответственности депутата Евгения Дейдея.

4 июля комитет рассмотрит вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности нардепа Олеся Довгого.

5 июля речь пойдет об уголовной ответственности Андрея Лозового.

6 июля рассмотрят вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Максима Полякова.

7 июля комитет рассмотрит аналогичный вопрос в отношении Борислава Розенблатта.

Последняя пленарная сессия перед каникулами парламента состоится с 10 по 14 июля.

Луценко 29 июня внёс представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппоблока Михаила Добкина.

Ранее Добкин заявлял, что находится в Украине, но отказался "Украинской правде" комментировать возможное привлечение к ответственности.

Добкина подозревают в злоупотреблении служебным положением на должности главы Харьковского горсовета, причинившее Харькову ущерб на 227 миллионов гривен. Речь идет об аферах с землей в 2008 году: Добкин, по версии ГПУ, способствовал незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительного кооператива "Авантаж" и ОК "Жилстрой-1".

Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают возможность назначения наказания на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ДобкинВерховная РадаГенпрокуратуракриминал
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