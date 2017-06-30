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Полиция: Некоторые заметили хакерскую атаку уже после выходного

Пятница, 30 июня 2017, 14:21

В Национальной полиции объясняют, что выявление новых случаев заражения компьютеров вирусом Petya не связано с какой-то новой волной хакерской атаки.

Об этом "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"За трое прошедших суток в Национальную полицию поступило уже более 2100 сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком. Впрочем, специалисты киберполиции не связывают это с какой-то новой волной", - отметил он.

"Речь идет о том, что был выходной в День Конституции, люди в четверг вышли на работу и, очевидно, обнаружили, что в работу их компьютеров было вмешательство вредоносного программного обеспечения", - добавил Тракало.

Пресс-секретарь также отметил, что в полицию подали 420 заявлений, из которых 309 от частных компаний и 111 - от государственных организаций.

"По результатам полученных обращений начато 66 уголовных производств по статье 361 УК (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей). Кроме того, 354 такие факты внесены в журнал единого учета о совершении уголовного преступления, и сейчас решается вопрос об их правовой квалификации", - сообщил Тракало.

Он также отметил, что основным путем заражения компьютеров было обновление программного обеспечения M.E.doc.

"Мы работаем над декриптором, который поможет расшифровать файлы", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, во вторник, 27 апреля, ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

Темы: хакерыполиция
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