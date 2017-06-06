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СБУ: сотрудник службы не причастен к стрельбе в волонтера на Киевщине

Вторник, 6 июня 2017, 11:56

Служба безопасности Украины утверждает, что человек, который выстрелил резиновой пулей в руку волонтеру в Киевской области, не работает в службе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины информирует, что человек, который якобы стрелял в волонтера на трассе вблизи Глевахи 3 июня, никакого отношения к СБУ не имеет и не имел. После публикации в СМИ относительно инцидента, была проведена служебная проверка. Установлено, что гражданин Чабан, который вызвал аварийную ситуацию и, по словам волонтера, стрелял в него, никогда не служил в органах безопасности", - отметила Гитлянская.

Как сообщала полиция, в Киевской области между водителями двух авто произошло столкновение со стрельбой, в результате которого один человек получил ранения руки.

В свою очередь волонтер Роман Синицын в своем Facebook сообщил, что 3 июня вечером на трассе вблизи Глевахи автомобиль Mitsubishi Outlander с номерами АА0303НР создал аварийную ситуацию для авто, в котором был волонтер Сергей Максимец.

Он утверждал, что "после догонялок и подрезаний - водитель аутлендера, по фамилии Чабан - стреляет в пассажира Максимца".

"Стреляет будто бы в голову, тот успел закрыться рукой, в результате резиновую пулю извлекали из руки", - писал он.

Кроме того, Роман Синицын утверждал, что Чабан был сотрудником СБУ, однако после заявления СБУ извинился за эту непроверенную им информацию.

"Извиняюсь за дезинформацию, пострадавшие почему-то решили, что стрелял СБУшник, и там звучало СБУ, но согласен что была подана непроверенная информация. Но сути дела это особо не меняет - нужно видео и свидетели происшествия", - отметил Синицын.

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