Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От имени мэра Ирпеня рассылают заявление о его отставке

Среда, 7 июня 2017, 21:53

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк заявляет, что от его имени неизвестные рассылают заявление об его отставке с должности.

Об этом Карплюк сообщил на своей Facebook-странице.

"Вынужден разочаровать тех моих оппонентов, которые из-под полы рассылают по интернет-сайтам сообщения о том, что якобы я, Владимир Карплюк, ушел с должности Ирпенского городского головы. Я не слагал полномочия мэра Ирпеня. Я никуда не переезжал и не собираюсь. То, что вы меня не любите - не мешает мне хорошо спать ночью", - заявил городской голова.

Отметим, что редакция "Украинской правды" также получила письмо с информацией об отставке Карплюка.

"Уважаемые друзья! Хочу сообщить Вам о своем решении сложить полномочия городского головы Ирпеня согласно статье 79 закона "О местном самоуправлении" по собственному желанию", - говорится в фальшивом заявлении. В письме также отмечается, что Карплюк якобы увольняется из-за того, что "так сложились обстоятельства".

Украинская правда

Темы: Ирпенькадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Ирпень
Мэр Ирпеня рассказал о судьбе граффити Бэнкси на доме, который начали сносить
Деоккупированные и частично отстроенные: что и за сколько восстановили в Ирпене, Буче и Гостомеле
Преподавательница вуза в Ирпене отказалась вести пары на украинском. В университете отреагировали
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: