Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб: В Харьковской области продолжаются бои за населенные пункты, которые находились в серой зоне

Татьяна ОлейникПятница, 10 мая 2024, 23:40
Генштаб: В Харьковской области продолжаются бои за населенные пункты, которые находились в серой зоне
Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Олейниково. Скриншот - deepstate

Генеральный штаб ВСУ поздно вечером 10 мая сообщил, что продолжаются бои за Стрелечью, Пыльную, Борисовку, Олейниково и Огурцово. Также в районе Липцев и Волчанская продолжаются контрударные мероприятия.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику.

Реклама:

Также, сейчас продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.

Детали: По данным ведомства, Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
  • Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
  • Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.
  • Президент Владимир Зеленский после активизации россиян на границе с Харьковщиной сообщил, что Украина перебросит дополнительные силы на Харьковские направления.

Темы: ГенштабХарьковская областьбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Генштаб отчитался о 5 атаках на новом направлении в Харьковской области
Зеленский: Только что докладывал Сырский, по всей линии фронта – тяжелые бои
Белый дом не ожидает от наступления России на Харьковщине серьезных прорывов
Зеленский: Добавляем наших сил на Харьковские направления
Последние новости
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
22:22
"Отелло" в столичном Театре Леси Украинки: что нужно знать о премьере
Все новости...
Реклама:
Реклама: