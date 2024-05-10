Генштаб: В Харьковской области продолжаются бои за населенные пункты, которые находились в серой зоне
Генеральный штаб ВСУ поздно вечером 10 мая сообщил, что продолжаются бои за Стрелечью, Пыльную, Борисовку, Олейниково и Огурцово. Также в районе Липцев и Волчанская продолжаются контрударные мероприятия.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику.
Также, сейчас продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.
Детали: По данным ведомства, Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
- Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.
- Президент Владимир Зеленский после активизации россиян на границе с Харьковщиной сообщил, что Украина перебросит дополнительные силы на Харьковские направления.