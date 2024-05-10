Генштаб: В Харьковской области продолжаются бои за населенные пункты, которые находились в серой зоне

Генеральный штаб ВСУ поздно вечером 10 мая сообщил, что продолжаются бои за Стрелечью, Пыльную, Борисовку, Олейниково и Огурцово. Также в районе Липцев и Волчанская продолжаются контрударные мероприятия.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику.

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Также, сейчас продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне - Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.

Детали: По данным ведомства, Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы.

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