В штабе АТО уточнили потери за сутки: 1 погибший, 14 раненых

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 14 получили ранения и травмы.



Об этом на брифинге 9 июня сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский воин погиб, 6 военнослужащих ВСУ и 8 сотрудников Госпогранслужбы получили ранения и травмы", - сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" полковник уточнил, что в результате обстрелов один боец погиб и один получил ранения в Катериновке, еще один военный ранен в Авдеевке. Также в результате подрыва на мине в Каменке пострадали 4 бойца.



Кроме этого, как сообщалось, 8 пограничников получили контузию в результате артиллерийского обстрела боевиков позиций пограничников Донецкого отряда, дислоцированного в поселке Сартана.

Украинская правда