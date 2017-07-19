НАПК проверяет декларации мэра Ирпеня и вице-президента ГП "Антонов"

Под полную проверку члена НАПК Руслана Радецкого попали декларации Ирпенского городского головы, вице-президента ГП Антонов, чиновницы из администрации президента, депутата Херсонского горсовета.

Документ, свидетельствующий об этом, "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Согласно документу, проводится полная проверка деклараций Ирпенского городского головы Владимира Карплюка, депутата Херсонского горсовета Сергея Билоковиленко, депутата Сумского облсовета - Виктора Ладухи.

Также будет проверена декларация вице-президента ГП "Антонов" Андрея Чабанова и ректора Донецкого национального университета им.Стуса Романа Гринюка.

Также будут проанализированы декларации начальника управления департамента киберполиции Нацполиции Валерия Березы.

Также будет проведена проверка декларации главного консультанта Главного департамента документального обеспечения АП Анны Кисилевой, начальника главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, прокуроров Киевской местной прокуратуры Инны Заречанской и Максима Сирыка.

Ранее стало известно, что НАПК решило провести полную проверку еще 27 деклараций чиновников.

Проверка начата 30 июня. Она продлится 60 дней.

Еще до начала проверки глава НАПК Наталья Корчак сообщила, что на мэра Ирпеня Владимира Карплюка наложен штраф 5100 гривен.

Согласно данным электронной декларации, Карплюк владеет 20 земельными участками общей площадью около 2 га в Буче и Ирпене, а также семью квартирами, три из которых - в Польше.

В 2017 году стало известно, что Карплюк за 901 тысяч гривен приобрел материалы для памятника Тарасу Шевченко.

За 2014 год Карплюк задекларировал 67 квартир.

В июле 2016 года Генпрокуратура обыскала квартиру мэра Ирпеня.

Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что мэры Буче и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

Оксана Коваленко, УП