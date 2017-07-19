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В Минске осудили заявление ОРДО о "Малороссии"

Среда, 19 июля 2017, 19:08

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе призвала воздержаться от любых заявлений, которые противоречат Минским соглашениям.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Заявления о т.н. "Малороссии" не отвечают основам Минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации на Донбассе. Попытка раздела Украины не нова и еще в 2014 году она потерпела крах. Вместо того, чтобы говорить о реинтеграции, на которую направлен Минский процесс, представители ОРДО заявляют о неких отдельных треках, которые идут вразрез со взятыми на себя обязательствами", - сообщила она.

"Трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям", - написала Олифер.

Также она отметила, что Российскую Федерацию призвали на всех уровнях осудить неприемлем шаг ОРДО, который является полным нарушением Минских соглашений.

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать государство "Малороссия".

Главари боевиков ОРЛО открестились от "Малороссии".

В свою очередь президент Порошенко заявил, что Захарченко - не политик, а марионетка Кремля.

Немецкое федеральное правительство осудило заявления главаря сепаратистов "ДНР" Александра Захарченко по "основания Малороссии".

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
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