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Лавров признал участие РФ в конфликте на Донбассе

Воскресенье, 2 июля 2017, 01:31
Лавров признал участие РФ в конфликте на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о критике РФ за участие в конфликте на Донбассе и в Сирии.

Об этом он заявил на втором Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве, 30 июня, стенограмма которого опуликована на сайте МИД РФ.

Во время мероприятия Лаврову был задан вопрос о способности России идти на компромиссы в международной политике.

"У Г.Киссинджера есть фраза, что Россия в исторической перспективе зачастую не шла на компромисс и получала поражение по тем или иным вопросам. Не кажется ли Вам, что по целому ряду международной повестки мы "играем не в своей лиге"?", - прозвучал вопрос.

В ответ глава российского МИД употребил в отношении России словосочетание "ввязались в конфликт в Донбассе".

"Все зависит от того, кто смотрит на ту или иную ситуацию. Не знаю, воспринимается ли в политологическом сообществе, что мы "играем не в своей лиге". Я читал и до сих пор слышу критику о том, что мы зря ввязались в конфликт в Донбассе, в Сирийский конфликт", - цитируются слова Лаврова в стенограмме.

Примечательно, что в англоязычной версии стенограммы эти же слова звучат "decision to join the fight in Donbass and in Syria" (решение присоединиться к боям на Донбассе и в Сирии).

Далее Лавров продолжил оправдывать военную интервенцию в Украину угрозой русскоязычному населению в Украине, которая якобы возникла после событий 2013-2014 гг.

На эту "оговорку" обратили внимание журналисты в соцсетях.

"Да. Лавров действительно сказал это", - написал журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке в twitter.

"Тектонический сдвиг: Российский Лавров признает, что Россия воюет с Украиной на Донбассе", - прокомментировала слова Лаврова американская журналистка Джулия Дэвис.

Как известно, Россия материально и военно поддерживает боевиков, воюющих на востоке Украины против украинской власти.

РФ поставляет им танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.

При этом РФ не признает себя участницей конфликта и не гарантирует выполнения подконтрольными ей лидерами сепаратистов "минских соглашений".

Темы: ДонбассАТОРосcия
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