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Полиция получила уже более 3 тысяч сообщений о вирусе Petya

Понедельник, 3 июля 2017, 16:31

В Национальную полицию поступило уже более 3 тысяч сообщений о вирусе Petya и более тысячи официальных заявлений.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало

"По состоянию на сегодня полиция получила уже более 3000 сообщений о вирусе-шифровальщик. Всего поступило 1047 официальных заявлений от частного и государственного секторов страны", - отметил Тракало.

Он также рассказал, что сейчас начато 597 уголовных производств по статье 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей).

Кроме того, Тракало отметил, что в полицию продолжают поступать сообщение о вирусе-шифровальщике, однако, по его словам, в большинстве случаев люди обращаются для консультации.

Как сообщалось, во вторник, 27 червня, ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya разработали в агентстве национальной безопасности США, откуда его похитили хакеры.

В Национальной полиции объясняют, что выявление новых случаев заражения компьютеров вирусом Petya не связано с какой-то новой волной хакерской атаки.

Олег Твердь для УП

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Темы: хакерыполиция
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