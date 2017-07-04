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Минобороны: На восстановление Донбасса надо около $50 миллиардов

Вторник, 4 июля 2017, 14:57

На восстановление инфраструктуры Донбасса после разрушений в результате российской агрессии, нужно около 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве, передает "УНИАН".

"На востоке Украины разрушено объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украине составляет около 50 млрд долларов", - сказал Руснак.

Кроме того, он отметил, что из-за эскалации конфликта на Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация.

"Гражданское население требует первоочередного решения вопросов водо-, свето- и газоснабжения, санитарного обеспечения и содействия в соблюдении гигиены, продовольственной безопасности и питания, обеспечения временным жильем, организации размещения и медицинского обслуживания", - сказал заместитель министра обороны.

Как сообщалось, со середины апреля 2014 года до 1 декабря 2016 года на Донбассе погибли не менее 9758 человек, из них более 2 тысяч – мирные граждане.

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