Минобороны: На восстановление Донбасса надо около $50 миллиардов

На восстановление инфраструктуры Донбасса после разрушений в результате российской агрессии, нужно около 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве, передает "УНИАН".

"На востоке Украины разрушено объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украине составляет около 50 млрд долларов", - сказал Руснак.

Кроме того, он отметил, что из-за эскалации конфликта на Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация.

"Гражданское население требует первоочередного решения вопросов водо-, свето- и газоснабжения, санитарного обеспечения и содействия в соблюдении гигиены, продовольственной безопасности и питания, обеспечения временным жильем, организации размещения и медицинского обслуживания", - сказал заместитель министра обороны.

Как сообщалось, со середины апреля 2014 года до 1 декабря 2016 года на Донбассе погибли не менее 9758 человек, из них более 2 тысяч – мирные граждане.