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Часть Мариуполя осталась без света

Среда, 5 июля 2017, 09:26

Спасатели возобновили электроснабжение в 78 населенных пунктах в четырех областях, которые были обесточены в результате непогоды в ночь с 1 на 2 июля.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается также, что 4 июля в результате сложных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты и порывы линий электропередач в Донецкой области произошло обесточивание 13 населенных пунктов и частично города Мариуполь (129 трансформаторных подстанций).

По состоянию на 7 часов 5 июля остаются обесточенными 52 населенных пункта в двух областях, а именно: Черкасская - 43, Донецкая - 9 (частично м. Мариуполь (61 трансформаторная подстанция).

 
гсчс

4 июля возобновлено электроснабжение 78 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Сумская - 55, Черкасская - 15, Кировоградская - 5 и Черниговская - 3, которые были обесточены с 1 на 2 июля.

Украинская правда

Темы: Мариуполь
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