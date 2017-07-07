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Розенблат не хочет сдавать паспорта, пока имеет иммунитет

Пятница, 7 июля 2017, 13:16

Народный депутат из фракции БПП Борислав Розенблат сдаст свои документы для выезда за границу только после голосований в Верховной Раде представлений ГПУ о снятии неприкосновенности, его задержании и аресте.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Украинской правды", согласится ли он на предложение руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого сдать паспорта для выезда за границу уже сейчас.

"После того, как будет голосование: меня задержат и все остальное... Я сдам в положенный порядок все свои документы. Я никуда не деваюсь, никуда не сбегаю. Я отменил свои поездки", – заверил Розенблат.

На уточнение, готов ли он сдать паспорта сейчас, депутат попросил его "не провоцировать".

Кроме того Розенблат убеждал, что в видео, продемонстрированном прокуратурой, говорил не о взятках, а "консультировал агента НАБУ под прикрытием по бюджету основания фирмы для добычи янтаря".

"Деньги, цифры – это бюджет создания фирмы, а не взятки. Я с ней говорил о стоимости получения лицензий, сколько денег стоит оборудование. Я говорил исключительно о бюджете компании – она ​​меня спрашивала, я отвечал", – сказал нардеп.

Также он жаловался на монтаж видео и звука в фильме прокуратуры.

На уточнение журналистов, что на видео четко видно движение его губ, когда он говорит о деньгах, Розенблат сказал:

"Когда переводят английский фильм на украинский – мы тоже видим губы, вы же знаете, что иностранные актеры не говорят на украинском языке".

Как сообщалось, народный депутат БПП Борислав Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами для подтверждения представления на снятие неприкосновенности.

7 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности задержание и арест нардепа от БПП.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Статья, по которой Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Роман Кравец, УП

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Темы: неприкосновенностьВерховная РадавзяткаГенпрокуратура
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