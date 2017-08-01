В Берлине тестируют систему распознавания лиц в общественных местах

На берлинской железнодорожной станции Зюдкройц начали тестировать систему распознавания лиц, которая призвана повысить безопасность людей в общественных местах.

Об этом сообщает Die Welt, передает Европейская правда.

При входе, выходе и у эскалатора станции установили три камеры наблюдения. Они будут фиксировать всех прохожих, а специальная программа распознает лицо, сопоставляя их с базами данных.

Для участия в тестовом проекте зарегистрировались более 200 человек. Их имена и фотографии были сохранены в базе данных.

"Наши общественные места должны быть безопасными", - подчеркнул немецкий министр внутренних дел Томас де Мазьер. По его словам, новая техника должна идентифицировать разыскиваемых преступников.

В будущем система должна помочь предотвращать преступления и теракты.