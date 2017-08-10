Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 10 августа на Украинской правде.

О Насирове. Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров приходил в кабинет за личными вещами и не возвращался на должность, заявили наши источники.

О безвизе. В аэропорту Ивано-Франковска местной жительнице отказали в посадке на рейс МАУ до Валенсии, несмотря на то, что она имела право отправиться в Испанию по биометрическому паспорту.

О судах. Председатель НАБУ Артем Сытник заявляет, что, по меньшей мере, три громких дела тормозятся в судах.

Об Арбузове. Печерский райсуд Киева дал разрешение на специальное, заочное, досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

О преследованиях в Крыму. Одного из обвиняемых по делу о "крымских диверсантах" Редвана Сулейманова подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил к 1 году и 8 месяцем колонии.

О мосте в Счастье. Вооруженные силы Украины начали разминирования моста в городе Счастье Луганской области, однако вынуждены были их приостановить, поскольку боевики со своей стороны не дали гарантий безопасности.

Об ОБСЕ. Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ задержали на 31 минуту на территории ОРДО в нарушение минских договоренностей.