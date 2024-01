Поліція назвала ім'я водія, який в'їхав у натовп активістів в Шарлотсвіллі

Поліція підозрює в наїзді на активістів, які протестували проти мітингу ультраправих в місті Шарлотсвілл, 20-річного жителя Огайо Джеймса Алекса Філдса.

Про це повідомляє CBS News.

Філдсу пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня і заподіянні тілесних ушкоджень в результаті наїзду.

Жертвою наїзду стала 32-річна жінка, яка переходила вулицю, ще 5 постраждалих від дій Філдса знаходяться в критичному стані.

Як видно з відеозапису зіткнення, від удару автомобіля кілька людей відкинуло в повітря, потім водій включив задню передачу, намагаючись втекти з місця злочину.

