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В АП опровергли слова российского оппозиционера о Порошенко и Грибаускайте

Воскресенье, 13 августа 2017, 16:57
В АП опровергли слова российского оппозиционера о Порошенко и Грибаускайте

В Администрации президента опровергли информацию российского оппозиционера Константина Борового об отмене президентом Литвы Далей Грибаускайте встречи с президентом Петром Порошенко из-за ситуации с Михаилом Саакашвили.

Об этом написал на своей странице в Facebook заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

"Так называемый российский оппозиционер Константин Боровой родил фейковую мышь о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от встречи с Петром Порошенко якобы из апатрида Михаила Саакашвили", - написал Горковенко.

Он подчеркнул, что в ближайшее время встреча Порошенко и Грибаускайте не планировалась.

В субботу Боровой на своей странице в Facebook разместил видео в поддержку Саакашвили, который был лишен украинского гражданства.

"Постепенно, хоть и лето, поднимается волна в западных странах. Уже кто-то отказался... Президент Литвы отказался от встречи с Порошенко. Такой символический жест", - сказал российский оппозиционер.

При этом он сказал именно "отказался", хотя президентом Литвы является женщина - Даля Грибаускайте.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Администрация президента это подтвердила 27 июля.

Из 12 с 15 членов Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, которые были на заседании 26 июля, только один воздержался, остальные 11 поддержали прекращения украинского гражданства Саакашвили.

Сам политик в это время был в Соединенных Штатах Америки.

После этого, как утверждает сам Саакашвили, пользуясь биометрическим загранпаспортом Украины, он прилетел в Польшу, затем в Литву, а 10 августа он сообщил, что приехал в Венгрию.

В то же время, в украинской Госпогранслужбе заявляли, что при попытке пересечь украинскую границу пограничники изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины и не впустят его в страну.

Украинская правда

Темы: РосcияАдминистрация президентаСаакашвилиПорошенкоЛитва
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