Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В АП спростували слова російського опозиціонера про Порошенка й Грібаускайте

Неділя, 13 серпня 2017, 16:57
В АП спростували слова російського опозиціонера про Порошенка й Грібаускайте

В Адміністрації президента спростували інформацію російського опозиціонера Костянтина Борового про скасування президентом Литви Далею Грібаускайте зустрічі з президентом Петром Порошенком через ситуацію з Міхеілом Саакашвілі.

Про написав на своїй сторінці в Facebook завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

"Так званий російський опозиціонер Костянтин Боровий народив фейкову мишу про те, що президент Литви Даля Грібаускайте відмовилася від зустрічі з Петром Порошенком нібито через апатрида Міхеіла Саакашвілі", - написав Горковенко.

Він підкреслив, що найближчим часом зустрічі Порошенка та Грібаускайте не планувалося.

У суботу Боровий на своїй сторінці в Facebook розмістив відео на підтримку Саакашвілі, якого було позбавлено українського громадянства.

"Поступово, хоч і літо, піднімається хвиля в західних країнах. Вже хтось відмовився… Президент Литви відмовився від зустрічі з Порошенком. Такий символічний жест", - сказав російський опозиціонер.

При цьому він сказав саме "відмовився", хоча президентом Литви є жінка – Даля Грібаускайте.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня.

Із 12 з 15 членів Комісії з питань громадянства при президенті України, які були на засіданні 26 липня, лише один утримався, решта 11 підтримали припинення українського громадянства Саакашвілі.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Після цього, як стверджує сам Саакашвілі, користуючись  біометричним закордонним паспортом України, він прилетів до Польщі, потім до Литви, а 10 серпня він повідомив, що приїхав до Угорщини.

Водночас, в українській Держприкордонслужбі заявляли, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

Українська правда

Теми: РосіяАдміністрація президентаСаакашвіліПорошенкоЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
На хімзаводі в Росії спалахнула пожежа
У Держдумі розповіли, куди подівся Суровікін
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: