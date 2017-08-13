В АП спростували слова російського опозиціонера про Порошенка й Грібаускайте

В Адміністрації президента спростували інформацію російського опозиціонера Костянтина Борового про скасування президентом Литви Далею Грібаускайте зустрічі з президентом Петром Порошенком через ситуацію з Міхеілом Саакашвілі.

Про написав на своїй сторінці в Facebook завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

"Так званий російський опозиціонер Костянтин Боровий народив фейкову мишу про те, що президент Литви Даля Грібаускайте відмовилася від зустрічі з Петром Порошенком нібито через апатрида Міхеіла Саакашвілі", - написав Горковенко.

Він підкреслив, що найближчим часом зустрічі Порошенка та Грібаускайте не планувалося.

У суботу Боровий на своїй сторінці в Facebook розмістив відео на підтримку Саакашвілі, якого було позбавлено українського громадянства.

"Поступово, хоч і літо, піднімається хвиля в західних країнах. Вже хтось відмовився… Президент Литви відмовився від зустрічі з Порошенком. Такий символічний жест", - сказав російський опозиціонер.

При цьому він сказав саме "відмовився", хоча президентом Литви є жінка – Даля Грібаускайте.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня.

Із 12 з 15 членів Комісії з питань громадянства при президенті України, які були на засіданні 26 липня, лише один утримався, решта 11 підтримали припинення українського громадянства Саакашвілі.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Після цього, як стверджує сам Саакашвілі, користуючись біометричним закордонним паспортом України, він прилетів до Польщі, потім до Литви, а 10 серпня він повідомив, що приїхав до Угорщини.

Водночас, в українській Держприкордонслужбі заявляли, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

Українська правда