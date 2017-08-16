Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов советует чиновникам спецсвязь, чтобы не попадаться пранкерам

Среда, 16 августа 2017, 19:58

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов советует всем украинским чиновникам пользоваться спецсвязью при обсуждении государственных вопросов.

Об этом говорится на его Facebook-странице.

Как известно, российский пропагандистский канал "Россия 24" выпустил в эфир сюжет с так называемыми пранкерами, которые звонили гендиректору завода "Южмаш".

"Что касается очередного грязного дела российских пранкеров, на этот раз в отношении руководителя "Южмаша", хочу сказать следующее. Это была еще одна неудачная попытка российских специалистов по организации провокаций скомпрометировать наше ракетостроительное предприятие", - прокомментировал Турчинов.

"Для предотвращения подобных провокаций, хочу посоветовать всем украинским чиновникам при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи, к которым не имеют доступа российские провокаторы", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Турчинов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Турчинов
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение
Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: