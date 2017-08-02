Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня

Среда, 2 августа 2017, 21:44

Подборка самых важных новостей за 2 августа на Украинской правде.

О Межигорье. Суд признал недействительными договоры, по которым "Межигорье" перестало быть государственной собственностью в 2007 году.

О ЦПК. Следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

О Саакашвили. Если экс-президент Грузии Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции - его выдадут. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в руководстве ГПУ.

О НАБУ. В среду детективы НАБУ вместе с САП задержали предпринимателя, который на протяжении 2012-2014 лет совместной с должностными лицами Госагентства по инвестициям и ГП "Государственная инвестиционная компания" завладели 94,2 млн гривен, выделенными на проект "Качественная вода".

О военном прокуроре сил АТО. Военный прокурор сил АТО Олег Сенюк, который сменил на этом посту скандального Константина Кулика, по образу жизни не отстает от своего предшественника: так, семья нового военного прокурора АТО владеет немалым состоянием.

О санкциях против РФ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

О погоде. Укргидрометцентр прогнозирует жару до 38 градусов в ряде регионов Украины.

Темы: погодаСаакашвилиНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
Все новости...
Реклама: