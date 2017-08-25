СБУ: Секреты о разработке ракет у Украины похитить не могли

Видео о задержании шпионов из КНДР, пытавшихся похитить секретную информацию о разработке ракет, опубликованное CNN, свидетельствует: такие секреты у Украины похитить не могли.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пишет Радио Свобода.

"Мы вместе создавали этот ролик. ... Это открытая информация, был суд, решение суда. Журналисты обратились, мы нашли архивное видео, в 2011 году оно уже было размещено у нас на сайте. Мы просто передали архивы, которые уже публиковались", - отметила Гитлянская.

Она добавила, что СБУ передавала это видео нескольким украинским телеканалам, но использовали его только CNN.

Как известно, телеканал CNN обнародовал видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет.

На записи видно, как двое мужчин, находясь в гаражном помещении, фотографируют документы (ложные, как потом заявили в СБУ), и их арестовывают представители сил безопасности.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкла Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

В публикации упоминается, запечатленный на видео случай попытки получения двумя шпионами КНДР информации о ракетных технологиях.

В настоящий момент задержанные шпионы отбывают сроки в тюрьме в Житомире.

Как сообщалось, украинский завод "Южмаш", который когда-то выпускал эти двигатели, заявил, что факты, изложенные в публикации NYT, не соответствуют действительности.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.